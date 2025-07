Milan, Pellegatti: 'Jashari, trattativa ad esaurimento. Mi hanno detto che ...'

"Io forzo il titolo e dico 'Il weekend di Jashari'. È ineluttabile che lui venga al Milan, io non so cosa bisogna attendere. Male che vada sarà lunedì o martedì. Arokodare non viene preso in considerazione, speriamo che ne prendono uno molto molto molto più bravo. Sembrava che l'offerta non fosse ancora stata mandata alle 19:30, ma mi spingo a dire che Jashari sarà un giocatore del Milan. Mancano solo due caselle, abbiamo un mese per il terzino e per l'attaccante".