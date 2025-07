Calciomercato Milan, contatti in corso dirigenza-intermediari per Jashari: Moretto spiega …

Nella giornata di giovedì 24 luglio lo stesso Matteo Moretto ne aveva parlato così: "Questo tipo di operazioni agevolano, agevoleranno il Milan anche in alcune situazioni in entrata. La novità delle ultime ore è che il Milan sta pianificando un miglioramento della struttura dell'operazione per quanto riguarda Ardon Jashari. Entro questa settimana il Milan vuole provare a chiudere per Jashari. Nelle prossime ore il Milan è intenzionato a contattare il Bruges per migliorare ulteriormente il pacchetto che porterebbe a Jashari. Come sapete in questo momento siamo a 32.5 più bonus".