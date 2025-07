Dal Belgio sono sicuri: nelle ultime ore il Milan non ha presentato alcuna nuova offerta per Ardon Jashari al Club Brugge

Continua la telenovela relativa al possibile arrivo al Milan di Ardon Jashari, con l'ultima offerta presentata dai rossoneri non andata a buon fine. Il Diavolo, infatti, ormai segue da tempo immemore il ragazzo e ha presentato una serie di proposte sembra rispedite al mittente dal Club Brugge. La società belga continua a fare muro e ad avere richieste elevate per il ragazzo, che comunque ha lanciato più di un segnale verso la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Non ha partecipato agli allenamenti di gruppo, non ha preso parte alla festa con i tifosi e non è sceso in campo nella Supercoppa del Belgio.