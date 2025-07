Milan, Hayen (allenatore Bruges): “Jashari? Presto sarà tutto chiaro…”

Il tecnico del Bruges, Nicky Hayen , ha parlato così nella conferenza stampa odierna in merito alla situazione attorno ad Ardon Jashari . Il centrocampista svizzero, tra l’altro, ha svolto l’allenamento odierno regolarmente con il resto del gruppo, "a pieno ritmo" , come riportano i media belgi. Ecco le parole del tecnico su Jashari, in risposta alle domande dei giornalisti.

Calciomercato Milan, Hayen: "Jashari? Allenarsi rientra nel suo interesse, vogliamo..."

Ardon è infelice? "Non sta poi così male. Gli ho dato i miei consigli. Si allena con noi da due giorni. E sta andando bene: porta qualità ed è piacevole stare con lui. Come dovrebbe essere. Senti, non possiamo farci niente. E lo abbiamo anche aiutato nella sua cresicta. Quello che succede sopra le nostre teste è al di fuori del nostro controllo. Non mi preoccupo per questa situazione. È nel suo interesse che si alleni ed entri in ritmo. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare rispetto di altri club. C'è una comunicazione aperta tra tutte le parti. Soluzione sarà presto chiara".