Sul Milan: "Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Estupinan dal Brighton per 18 milioni il Milan è pronto ad accelerare per Douè (Strasburgo), che rimane la prima scelta per la fascia destra: pronti 21 milioni. Avanti tutta per Jashari per il quale il Diavolo progetta un nuovo rilancio a 34 milioni più 4 di bonus per incassare il via libera del Bruges, sul quale è in grande pressing lo stesso centrocampista svizzero. Intanto il Milan può incassare 20 milioni dalle cessioni: Bennacer va verso l'Al Ittihad per 10 milioni. Altrettanti ne arriveranno dal Flamengo per Emerson Royal. Il trasferimento del terzino destro a Rio libera Wesley per la Roma (operazione da 25 milioni più 5 di bonus)".