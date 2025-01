Calciomercato Milan, dirigenza a Düsseldorf. Pellegatti svela il nome?

Nella giornata odierna Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dirigenti del Milan, sono volati in Germania. Più precisamente il CEO e il direttore tecnico del club rossonero sarebbero partiti per Dusseldorf. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha pubblicato su 'YouTube' un video con le ultime di calciomercato del Milan. Perché la dirigenza è in Germania? "Perché questa mattina Furlani e Moncada dirigenti del Milan sono andati per Düsseldorf? Questa è la domanda intorno alla quale girano le questioni relative al mercato oggi. Non ci sono state smentite. Perché sono lì? Non è lontanissimo da Leverkusen da Mönchengladbach e non è lontano da Dortmund".