Calciomercato Milan, Pedullà: 'Vlahovic primo nome per Allegri. Hojlund ...'

Su Darwin Nunez: "La narrazione si è tutta allineata su Darwin Nunez, era praticamente impossibile che potesse andare al Milan. Non era una traiettoria, era un modo per illudere e per depistare. Non perché Nunez non sia all'altezza del Milan o il contrario, ma non c'erano le condizioni economiche per un'operazione del genere. Il Napoli è arrivato a 50, ora siamo vicini a 55. Nunez ha aspettato una situazione in Europa, ha trattato con il Napoli che non ha ritenuto di andare oltre i 50. Ha aspettato la Juventus e poi ha aperto agli arabi".