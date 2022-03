Calciomercato Milan – Parisi seguito dagli scout del club rossonero

Le ultime news di calciomercato sul Milan: interessa Fabiano Parisi dell'Empoli. Che possa arrivare in rossonero per fare il vice Theo?

Daniele Triolo

'Tuttosport' ha spiegato come, in vista del calciomercato estivo, il Milan stia seguendo Fabiano Parisi. Il terzino sinistro dell'Empoli, classe 2000, piace molto, infatti, agli scout del club di Via Aldo Rossi per svariati motivi.

In primis perché italiano. Il Milan potrebbe dover ricorrere all'acquisto di più di qualche calciatore formatosi nei nostri vivai poiché, a fine stagione, perderà sicuramente Franck Kessié ed Alessio Romagnoli.

Poi perché mancino, e nel mercato dei terzini è difficile trovare un laterale sinistro di qualità. Infine perché ha ampi margini di crescita: il potenziale colpo da Milan di Elliott, insomma.

Il riscatto di Alessandro Florenzi, che ha giocato qualche volta in quel ruolo lì in questo campionato, non inciderà sull'eventuale acquisto di un nuovo vice Theo, con Parisi in pole position, nel caso in cui partisse Fodé Ballo-Touré.

Finora, in stagione, Parisi ha giocato 18 partite in Serie A per un totale di 1031 minuti sul terreno di gioco. Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>

