Calciomercato Milan – Florenzi corre veloce verso il riscatto

Alessandro Florenzi può essere riscattato dal Milan nel calciomercato estivo. Costa poco, ha convinto quando è stato chiamato in causa

Le quotazioni, dunque, per la permanenza di Florenzi alla corte di mister Stefano Pioli sono in netta risalita. Finora, in stagione, il numero 25 ha collezionato 26 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia segnando un gol ad Empoli.