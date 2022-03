Calciomercato Milan – Ballo-Touré, un buco nell’acqua: può andare via

Fodé Ballo-Touré può già lasciare il Milan, nel calciomercato estivo, dopo appena una stagione in rossonero. Più ombre che altro per lui

Il terzino sinistro classe 1997 , preso la scorsa estate dal Monaco per 5 milioni di euro, infatti, non ha più giocato negli ultimi tre mesi in maglia rossonera.

Prima perché è stato impegnato a gennaio in Coppa d'Africa , vinta, tra l'altro, con la sua Nazionale, il Senegal . Poi, però, quando è tornato, gli è stato preferito l'adattato Alessandro Florenzi in quella posizione di campo.

Finora, nella sua prima stagione in maglia rossonera, Ballo-Touré ha giocato 11 partite tra Serie A (9) e Champions League (2), per un totale, però, di soli 530' sul terreno di gioco. Non scende in campo da Milan-Napoli 0-1 del 19 dicembre 2021. Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>