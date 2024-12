Calciomercato Milan – Parisi, non è ancora finita: le ultime novità

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero essere alla vigilia di un gennaio importante da punto di vista dei cambi in difesa. Voci sui possibili addii di Tomori e di Calabria . Il Diavolo potrebbe pensare anche a un possibile colpo per rinforzare le fasce, nonostante la crescita recente di Alex Jimenez . Ecco le ultime novità su un possibile obiettivo.

Calciomercato Milan - Parisi ancora possibile. Il piano e il ruolo del Como

Fabiano Parisi, come scrive Calciomercato.com, potrebbe approdare al Como per trovare maggior spazio nella seconda parte di stagione, visto che con Palladino sta giocando molto poco con la Fiorentina. La squadra di Fabregas starebbe trattando il terzino sinistro della Fiorentina a titolo definitivo. In caso di fumata grigia, occhio al possibile inserimento del Milan, che starebbe valutando la possibilità di inserire in rosa una nuova alternativa a Theo Hernandez. Vedremo se il terzino italiano diventerà un'alternativa per Paulo Fonseca.