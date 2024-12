Calciomercato Milan – Da Parisi e Biraghi: cosa serve in difesa?

Il vero nodo, però, riguarda la fascia sinistra, dove il Milan sembra avere maggiori necessità. Theo Hernández è intoccabile, ma dietro di lui le certezze sono poche. Terracciano, infatti, non ha convinto pienamente, mentre Bartesaghi è ancora troppo inesperto per poter essere considerato una riserva affidabile.

Fabiano Parisi e Cristiano Biraghi: opzioni da Firenze — Parisi, terzino sinistro della Fiorentina, è uno dei giovani più promettenti in Italia, ma per portarlo al Milan servirebbero circa una decina di milioni di euro, una cifra che il Diavolo potrebbe valutare per un talento che potrebbe essere il futuro della fascia sinistra. La Fiorentina, pur essendo molto attenta a non cedere i suoi giovani migliori, potrebbe non opporsi a una proposta importante per il ragazzo.

Ma le attenzioni del Milan non si fermano solo su Parisi. Un altro nome caldo in casa Fiorentina è Cristiano Biraghi, un difensore esperto e versatile, che potrebbe essere la soluzione ideale per il Milan nel breve periodo. Il giocatore di Cernusco sul Naviglio, già ex Inter, potrebbe essere acquistato a un prezzo inferiore, soprattutto se la Fiorentina dovesse decidere di lasciarlo partire. Biraghi, inoltre, non rappresenterebbe un problema per la lista degli stranieri, essendo italiano, un dettaglio non trascurabile per il Milan.

Biraghi ha anche attirato l’attenzione di altre big, come il Napoli, che ha bisogno di rinforzare la propria fascia sinistra dopo il deludente rendimento di Leonardo Spinazzola. Per questo motivo, la concorrenza per il difensore potrebbe essere forte, ma il Milan potrebbe sfruttare la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di riserva dietro Theo Hernández. Per Biraghi, infatti, il trasferimento a una squadra di vertice potrebbe rappresentare l’ultima occasione per firmare un contratto importante prima della fase finale della sua carriera.

Il mercato del Milan si fa strategico — In definitiva, il Milan è attivamente alla ricerca di un terzino che possa garantire qualità e competitività alle corsie laterali, sia per rinforzare l’immediato presente che per costruire un futuro solido in difesa. Le opzioni su cui i rossoneri stanno lavorando, come Parisi e Biraghi, potrebbero rappresentare occasioni di mercato più che interessanti, con il club che dovrà decidere se agire già a gennaio o aspettare l’estate per rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto difensivo.