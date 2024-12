CALCIOMERCATO MILAN

Classe 1992, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) e cresciuto nel vivaio dell'Inter, il capitano della Fiorentina è in rottura prolungata con l'attuale allenatore viola, Raffaele Palladino, che non lo fa giocare quanto vorrebbe. Motivo per cui ha chiesto la cessione al club presieduto da Rocco Commisso.

Probabile arrivo in prestito. Utile anche per le liste — Il Milan - secondo quanto abbiamo appreso - prenderebbe Biraghi con la formula del prestito. Anche se, prima di approdare a Milanello, il terzino sinistro dovrebbe prolungare il contratto con i gigliati, altrimenti in scadenza al termine di questa stagione. Ragione per cui non escludiamo neanche l'arrivo a titolo definitivo per una cifra simbolica o quasi.

Giocatore di esperienza, italiana e internazionale, Biraghi arriverebbe in rossonero per coprire le spalle a Theo Hernández, senza la pretesa di giocare sempre, ma pronto all'uso. Costituirebbe una valida alternativa al francese, un calciatore di buon livello. Poi, oltretutto, è anche italiano. Pertanto, il suo arrivo non creerebbe alcun problema nelle liste per il campionato di Serie A.