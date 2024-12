Milan, Biraghi è l’uomo giusto? Ecco tutti i perché di un grande sì

Giusto qualche giorno fa vi avevamo spiegato come il Milan fosse interessato all'acquisto di Cristiano Biraghi in vista della sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, infatti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, vorrebbero concludere il trasferimento con la formula del prestito per rinforzarsi in un reparto in cui, al di là della crescita di Alex Jimenez , sembra necessario un innesto di esperienza. Quella del vice Theo Hernandez è una necessità da diverso tempo a questa parte e se il francese dovesse continuare a deludere come avvenuto negli ultimi mesi, non è escluso che sia proprio lui a perdere terreno nelle gerarchie di Paulo Fonseca .

Ma quali sono i pro e i contro dell'eventuale arrivo di Cristiano Biraghi? Non si può certo parlare di un calciatore in tenera età, dal momento in cui la carta di identità recita 32, ma forse è proprio questa sua esperienza il punto forte. Il fatto che sia avanti con l'età e che abbia già rivestito il ruolo di capitano nella Fiorentina, lo rende un uomo spogliatoio ideale. E al Milan forse in questo momento servirebbe uno come lui. Un altro aspetto fondamentale è che è italiano e quindi sarebbe perfetto per le liste, sia per quanto concerne la Serie A che per la Champions League.