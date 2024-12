Milan, Theo Hernandez: l’offerta per il rinnovo. Cessione ancora possibile

Milan, rinnovo Theo Hernandez: le cifre. La cessione non è da escludere

Come scrive Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe messo sul piatto un aumento dell'ingaggio a circa 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus che portino il totale a circa 6 milioni. Il clima resterebbe positivo. Un possibile accordo non escluderebbe del tutto la cessione. Per il Milan, infatti, Theo Hernandez sarebbe un asset da valorizzare, non da trattenere per forza. Alla finestra ci sarebbero dei club come il Bayern Monaco e il Real Madrid. Durante l'incontro con l'agente, i rossoneri avrebbero chiarito che di fronte a offerte particolarmente ricche dal calciomercato invernale, ci potrebbe anche essere la cessione di Theo Hernandez.