Calciomercato Milan – Paqueta tra Olympique Lione e Valencia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta è sempre più ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli e sempre più in odore di cessione.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola ha sottolineato come, per Paqueta, ci siano stati contatti tra Eduardo Uram, il suo procuratore, ed in particolare due club all’estero.

Si tratta dell’Olympique Lione, nella Ligue 1 francese e del Valencia, nella Liga spagnola. Il Milan ha la necessità di vedersi garantire, almeno, 23 milioni di euro dalla sua cessione.

Un po’ perché per una cifra inferiore il club rossonero farebbe registrare una minusvalenza in bilancio. Un po’ perché il Diavolo, con quel ricavato, ha intenzione di acquistare un nuovo difensore centrale.

