Celtic, Lennon: “Vogliamo tenere Ajer. In ogni caso costa più di 15 milioni”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Neil Lennon, manager del Celtic Glasgow, ha frenato un po’ le manovre del Milan sul gigante norvegese Kristoffer Ajer parlando ai microfoni della ‘BBC‘. Queste le dichiarazioni di Lennon sul classe 1998, nelle ultime ore accostato ai colori rossoneri.

“Non c’è niente – ha spiegato Lennon su Ajer -. È deludente che nel giorno della gara vengano fuori delle voci che destabilizzano un giocatore. Nella seconda parte della partita ha giocato bene e non vogliamo venderlo. Non sono convinto in ogni caso che possa partire per 15 milioni di euro”. QUESTO È UN ALTRO NOME ACCOSTATO AL MILAN PER LA DIFESA >>>