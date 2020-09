Calciomercato – Nuovo difensore accostato al Milan: è Simakan (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La caccia al difensore per i rossoneri è entrata nel vivo. La squadra ha carenze proprio in zona centrale, con Romagnoli (attualmente infortunato) e Kjaer titolari, e il solo Gabbia fin qui arruolabile al 100%. Poi gli altri difensori sono: Musacchio, che è infortunato (e rientrerà più verosimilmente nel 2021) e Duarte che non fornisce adeguate garanzie.

Nel corso della giornata è stato accostato al Milan un altro difensore centrale: si tratta di Mohamed Simakan. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Francia, dai colleghi de L’Equipe. Oltre ai rossoneri, da registrare l’interesse dell’Atalanta e soprattutto del Bayer Leverkusen. Il Rennes, proprietario del cartellino, chiede circa 15 milioni di euro.

Mohamed Simakan, classe 2000, difensore centrale francese (è nato a Marsiglia), di origine guineana. Per il Milan il calciatore non è la prima scelta. In tal senso si punta su Nikola Milenkovic della Fiorentina, il quale ha una valutazione esagerata, troppo alta (40 milioni di euro) non tanto per le sue qualità, quanto perché ha un contratto fino al 2022 e le intenzioni del calciatore sono quelle di non rinnovare.

