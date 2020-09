Calciomercato Milan – Paqueta, si attendono sviluppi sulla sua cessione

Calciomercato Milan, Paqueta verso l’OL. Ma con quale formula?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano in uscita dal Milan. Con i soldi della sua cessione, infatti, il Diavolo vorrebbe mettere le mani su un difensore centrale di livello. Anche perché Paqueta, rimasto in panchina per 90′ durante Crotone-Milan, appare evidentemente fuori dai progetti tecnici di Stefano Pioli per i rossoneri. L’Olympique Lione è sempre molto interessata all’ex talento del Flamengo. Il club francese, però, dovrà trovare un’intesa con il Milan sulla formula del trasferimento di Paqueta alla corte di Rudi Garcia. Si fa largo l’idea di una cessione di Paqueta in prestito con obbligo di riscatto. L’OL, però, che ha venduto Bertrand Traoré all’Aston Villa, dovrà concretizzare prima un’altra cessione (Jeff Reine-Adélaïde o Houssem Aouar) prima di presentare un’offerta formale al Diavolo per il numero 39. IL MILAN PRENDERÀ JENS PETTER HAUGE? QUI LE ULTIME NEWS >>>