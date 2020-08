Calciomercato Milan – Paqueta, nessuna manifestazione d’interesse

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan, ad oggi, non ha ricevuto offerte importanti e concrete per Lucas Paqueta.

Classe 1997, centrocampista brasiliano prelevato un anno e mezzo fa per quasi 40 milioni di euro dal Flamengo, Paqueta vede affievolirsi la sua stella: non ci sono manifestazioni di interesse per lui.

Proprio per questo motivo, dunque, il Milan potrebbe considerare conclusi i movimenti in entrata nel reparto avanzato una volta rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimović e preso Brahim Díaz dal Real Madrid.

Paqueta, infatti, a questo punto dovrebbe restare in rossonero anche per la stagione 2020-2021. LEGGI QUI LE ULTIME SULLA TRATTATIVA PER SANDRO TONALI >>>

RINNOVO IBRA, ACCORDO TOTALE: CIFRE E DETTAGLI DEL CONTRATTO >>>