Calciomercato Milan – Paqueta, forte interesse dell’Olympique Lione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta potrebbe proseguire in Francia la propria carriera. Juninho Pernambucano, ex grande calciatore brasiliano ed oggi direttore sportivo dell’Olympique Lione, infatti, vorrebbe mettere il numero 39 del Milan a disposizione del tecnico Rudi Garcia.

Lione, contatti con l’agente di Paqueta

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ci sono già stati dei contatti tra l’OL e l’agente di Paqueta, Eduardo Uram. Per ora, però, al Milan non è stata recapitata alcuna offerta ufficiale. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi, però, ha aperto alla possibilità di trattare la cessione di Paqueta all’Olympique Lione.

Paqueta all’OL solo in caso di cessioni

Al netto degli ammortamenti, per evitare una minusvalenza in bilancio, il Milan ha la necessità di vendere Paqueta per non meno di 23 milioni di euro. Cifra importante che, però, l’OL otterrebbe dalla cessione di almeno uno tra Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaïde, che gioca nello stesso ruolo di Paqueta.

Paqueta, una trattativa che andrà per le lunghe …

Senza dimenticare che potrebbe andare via anche Houssem Aouar. Insomma, la trattativa tra Milan ed Olympique Lione per la cessione di Paqueta non dovrebbe concludersi a breve giro di posta. Ma c’è la possibilità che vada in porto. Servono, come detto, soprattutto degli incastri economici che consentano all’OL di fare cassa prima di acquistare.

Jean-Michel Aulas, Presidente del club transalpino, però la vede in maniera diversa … ECCO LE SUE DICHIARAZIONI >>>