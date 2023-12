Calciomercato Milan – Centrocampista, per Ouédraogo garantisce Moncada

Il numero 43 dei 'Knappen' è una mezzala che gioca in Prima Squadra in 2. Bundesliga ed è un Nazionale tedesco Under 17. In questa stagione, prima di rimediare un infortunio, ha giocato 11 partite e segnato un gol.

Costa 12 milioni, Diavolo in pole. Se Krunić partisse ora ... — Sotto contratto con il club di Gelsenkirchen fino al 30 giugno 2027, ha una clausola rescissoria abbordabile: appena 12 milioni di euro. Il Milan lo segue da un paio di anni e, per la 'rosea', è in pole position sulla concorrenza.

Per Ouédraogo garantisce Geoffrey Moncada: se Rade Krunić dovesse liberare una casella a centrocampo subito, andando al Fenerbahçe già a gennaio, il Milan - che lo vorrebbe prendere in estate - potrebbe anche decidere di farlo arrivare a inizio 2024. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>

