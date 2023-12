Calciomercato Milan – Krunic finanzia David: la richiesta dei rossoneri

Ora, però, che Krunic è sceso nella scala delle gerarchie, non ci sono più ostacoli alla sua partenza. Per la felicità di Krunic, che ha già un accordo con i gialloblu di Istanbul per un triennale a cifre nettamente più alte di quelle percepite attualmente a Milano.

I soldi della sua cessione (10 milioni) verrebbero reinvestiti su David — Sempre ammesso, però, che Fenerbahçe e Milan trovino un'intesa per l'approdo di Krunic sul Bosforo. Per il club di Via Aldo Rossi, infatti, il numero 33 vale almeno 10 milioni di euro. Introito, questo, che verrebbe immediatamente reinvestito sull'acquisto di Jonathan David dal Lille. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>

