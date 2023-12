Calciomercato Milan – Attaccante, David è l’uomo giusto già a gennaio

A gennaio il Diavolo busserà alle porte del Lille per prenderlo

Ora è andato in ribasso: aveva segnato due gol in campionato, ad agosto, poi stop, fino a due settimane fa, quando ha dato nuovi segni di vita segnando contro Olympique Lione e Metz. Andando, pertanto, in lieve rialzo. Gennaio e alle porte e il Milan si prepara a bussare alle porte dei francesi per David: da settimane, infatti, è il primo obiettivo sulla lista dei possibili rinforzi nel reparto avanzato. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>