Calciomercato Milan – Orsolini non rinnova: rossoneri pronti all’offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, sarà ceduto in estate dal club felsineo

Daniele Triolo

Qualche giorno fa si era parlato dell'interesse del Milan per Riccardo Orsolini per il prossimo calciomercato estivo. Classe 1997, l'esterno offensivo del Bologna, nei piani della dirigenza rossonera dovrebbe essere l'elemento idoneo per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Si alternerebbe, sulla destra del tridente d'attacco, con Alexis Saelemaekers, prendendo il posto di Samu Castillejo.

Orsolini, valutato tra i 18 ed i 20 milioni di euro, sarebbe l'alternativa italiana ad Otávio Monteiro (ha rinnovato con il Porto) e Florian Thauvin. Quest'ultimo è in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia, ma, ultimamente, ha aperto ad un possibile rinnovo con i francesi. Ecco, dunque, che Paolo Maldini e Frederic Massara non vorrebbero farsi sfuggire Orsolini, già seguito dal Milan quando giocava in Serie B nell'Ascoli.

A corroborare i 'rumors' di calciomercato su Orsolini al Milan ci ha pensato, nelle ultime ore, il giornalista Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'. Schira, infatti, ha sottolineato come Orsolini non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Bologna e, pertanto, sarà ceduto in estate dal club felsineo.

Oltre al Milan, secondo il collega esperto di calciomercato, su Orsolini c'è anche la Fiorentina. Il Bologna vorrebbe sostituire il suo numero 7 con una vecchia conoscenza del dirigente rossoblu, Walter Sabatini: quell'Erik Lamela, argentino oggi al Tottenham, che l'attuale coordinatore tecnico della società emiliana portò alla Roma qualche stagione fa.