Calciomercato Milan – Origi, visite mediche iniziate | LIVE NEWS

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 18:30, è arrivato a Milano l'attaccante belga Divock Origi. Il centravanti, classe 1995, si è svincolato dal Liverpool ed è pronto a firmare il suo contratto con il Milan. In giornata previste visite mediche, dunque, la stipula dell'accordo con il club di Via Aldo Rossi. Seguite, LIVE, i primi passi rossoneri di Origi con ''. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>