Calciomercato Milan – Origi, a breve le visite mediche | PM News

Divock Origi, colpo del Milan per questo calciomercato estivo, sosterrà in mattinata le visite mediche con il club rossonero

Divock Origi, primo colpo del Milan in questo estivo, sosterrà in mattinata le visite mediche con il club rossonero. I test medici, che si svolgeranno presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, erano inizialmente previsti per le ore 09:00 di questa mattina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, slitteranno di un'oretta circa. Le visite di Origi con il Diavolo, pertanto, dovrebbero iniziare intorno alle ore 10:00. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>