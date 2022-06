Calciomercato Milan – Ecco Origi: assicurerà gol e assist al Diavolo

Divock Origi, primo colpo di calciomercato del Milan, è sbarcato ieri a Milano. Oggi è il suo giorno tra visite mediche e firma sul contratto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina ha parlato di Divock Origi, primo colpo di del Milan. Il centravanti belga, classe 1995, è infatti giunto ieri pomeriggio, intorno alle ore 18:30, all'aeroporto di Milano-Malpensa con un volo privato. Primi saluti, poi il trasferimento in albergo.

Questa mattina sosterrà le visite mediche con il club rossonero. Il Milan, dunque, accoglie così il nuovo attaccante per la stagione 2022-2023. È lui la punta di peso individuata dai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara per portare gol, assist e, soprattutto, esperienza internazionale al giovane Diavolo di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, è arrivato Origi: oggi visite e firma

Origi giunge al Milan in questo calciomercato estivo a parametro zero dopo una lunga esperienza nella fila del Liverpool. Con i 'Reds' di Jürgen Klopp ha vinto tutto, in particolare la Premier League, la Champions League e il Mondiale per Club. Proprio come successo, dunque, con le acquisizioni di Zlatan Ibrahimović, Simon Kjær, Olivier Giroud e Mike Maignan, il Milan ha voluto inserire nel proprio organico un vincente nato.

Oggi Origi firmerà un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Per dire di sì al Diavolo ha rifiutato varie proposte in Inghilterra. Lo ha convinto il progetto rossonero. La Serie A italiana rappresenterà un'altra tappa della sua carriera dopo la Ligue 1 francese, vissuta con il Lille e la Bundesliga tedesca, assaggiata con il Wolfsburg.

Salutato come un eroe al Liverpool, ora Origi abbraccia il Milan e non vede l'ora di conquistare il suo nuovo pubblico. Inizierà ad allenarsi da subito a Milanello con i Campioni d'Italia in carica. Con Giroud duellerà per un posto da titolare: le prime amichevoli estive daranno le prime indicazioni sulle scelte di Pioli. Motivo per cui Origi vuole partire forte. I tanti impegni del Diavolo, tra campionato e coppe, faranno sì, però, che entrambi giocheranno a sufficienza.

Origi, che aveva trovato l'accordo con il Milan per questa sessione di calciomercato già da diversi mesi, ha dovuto rimandare il suo sbarco a Milano di qualche settimana per ultimare le cure in seguito ad un problema fisico accusato nella parte finale della sua avventura al Liverpool. Ora, però, è pronto per colorare di rossonero il suo presente e il suo futuro. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>