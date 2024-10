Milan, Origi torna ad allenarsi: e spunta un retroscena di calciomercato

Divock Origi , attaccante del Milan , da diverso tempo è fuori dal progetto tecnico del tecnico Paulo Fonseca , anche a causa di qualche retroscena risalente al calciomercato estivo. Ma procediamo con ordine. Il belga, vincitore di una Champions League con il Liverpool qualche anno fa, nella sua ultima esperienza ha giocato con la maglia del Nottingham Forest . Un'esperienza evidentemente non fortunata, dal momento in cui il club inglese ha deciso di non riscattarlo. Qualche offerta è arrivata per poter ripartire, ma il centravanti ha sempre fatto muro, sperando di potersi giocare le proprie carte in rossonero.

Calciomercato Milan - Origi si allena di nuovo: e spunta un interessante retroscena

Le ultime notizie in merito le ha fornite Matteo Moretto, in un articolo pubblicato su 'Relevo', noto portale spagnolo. Secondo quanto riferito Divock Origi sarebbe tornato ad allenarsi con il Milan Futuro di Daniele Bonera, anche se da quanto si apprende difficilmente avrà l'occasione di scendere in campo in Serie C. Il suo obiettivo è quello di andarsene a gennaio. A tal proposito, è emerso un retroscena. In estate, si legge, i rossoneri avrebbero raggiunto l'accordo economico con due club turchi per il suo trasferimento, ma lui avrebbe rifiutato categoricamente entrambe le destinazioni.