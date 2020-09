Calciomercato Milan – Olympique Lione su Paqueta: ecco quanto costa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan attende mosse concrete dell’Olympique Lione per Lucas Paqueta.

Paqueta piace a Juninho, D.S. del Lione

Il centrocampista brasiliano, classe 1997, piace molto al direttore sportivo della squadra francese, il suo connazionale Juninho Pernambucano. Il quale, però, prima di mettere per iscritto al Milan una proposta d’acquisto per Paqueta, dovrà vendere.

OL, prima vendere poi acquistare il brasiliano

L’OL ha principalmente due calciatori in uscita. Uno è Memphis Depay, l’altro è Jeff Reine-Adélaïde. Vendendone anche soltanto uno, il club di Jean-Michel Aulas avrebbe la forza economica di soddisfare la richiesta economica del Milan per Paqueta.

Ecco quanto chiede il Milan per cedere il numero 39

Per cedere l’ex Flamengo, infatti, il club di Via Aldo Rossi chiede non meno di 23 milioni di euro. Cifra elevata, visto il rendimento di Paqueta nella sua esperienza al Milan, ma necessaria per il Diavolo al fine di non generare minusvalenza in bilancio. LEGGI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>