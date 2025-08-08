Calciomercato Milan, Okoli: pista che torna a scaldarsi. I dettagli

"Attenzione al ritorno di fiamma per Caleb Okoli, ex Atalanta e Cremonese, passato al Leicester nel 2024, ora retrocesso in Championship. Moncada si era mosso già mesi fa, prima chiamata Nicolò Schira".
Jacobone continua: "Ora la pista torna a scaldarsi. In Inghilterra per 14 milioni, può essere preso a buone condizioni, il giovane italiano non vuole perdere opportunità di vestire azzurro, il ritorno in Italia uno degli obiettivi della sua agenzia, la stessa di Ricci".
Vedremo se il Milan cederà davvero Malick Thiaw e a quel punto quale sarà il primo obiettivo di calciomercato per la difesa rossonera.
