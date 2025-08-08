Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Okoli: pista che torna a scaldarsi. I dettagli

Alessandro Jacobone, giornalista che spesso parla del calciomercato del Milan, ha fatto il punto sulla difesa: torna di moda Caleb Okoli
Emiliano Guadagnoli 

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno chiuso già tante operazioni, ma potrebbero continuare a muoversi, specialmente in uscita. Questo è il caso di Malick Thiaw, difensore tedesco voluto fortemente dal Newcastle (qui la situazione in casa rossonera). Il centrale potrebbe dire addio al Diavolo in caso di offerte importanti. Ecco un possibile sostituto.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Okoli: ecco il possibile prezzo

Alessandro Jacobone, giornalista che spesso parla del calciomercato del Milan, ha fatto il punto sulla difesa: torna di moda Caleb Okoli. Ecco il suo post sul social X.

"Attenzione al ritorno di fiamma per Caleb Okoli, ex Atalanta e Cremonese, passato al Leicester nel 2024, ora retrocesso in Championship. Moncada si era mosso già mesi fa, prima chiamata Nicolò Schira". 

Jacobone continua: "Ora la pista torna a scaldarsi. In Inghilterra per 14 milioni, può essere preso a buone condizioni, il giovane italiano non vuole perdere opportunità di vestire azzurro, il ritorno in Italia uno degli obiettivi della sua agenzia, la stessa di Ricci".

Vedremo se il Milan cederà davvero Malick Thiaw e a quel punto quale sarà il primo obiettivo di calciomercato per la difesa rossonera.

