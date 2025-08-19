Calciomercato Milan, Okafor ceduto al Leeds: si continua a fare cassa

Anche 'gazzetta.it', nella mattinata odierna, conferma quanto emerso nelle ultime ore: Noah Okafor è in procinto di trasferirsi dal Milan al Leeds United in questa finestra di calciomercato. Il Milan, dunque, saluta l'attaccante svizzero, classe 2000, che aveva prelevato nel 2023 dal RB Salisburgo per 15,5 milioni di euro e lo fa nell'ambito di un'operazione economicamente molto conveniente.