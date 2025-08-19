Calciomercato Milan, Okafor ceduto al Leeds: si continua a fare cassa

Il Milan non dovrebbe sostituire lo svizzero con un altro giocatore—
Okafor è infatti l'alter ego di Rafa in alto a sinistra, ma l'entità del guaio del portoghese - lieve - ha indotto il Diavolo ad accettare l'offerta inglese. Ora a 'Casa Milan' si riflette se tornare sul mercato per sostituire lo svizzero con un altro esterno, oppure proseguire la migrazione verso un sistema di gioco a due punte, dove cadrebbe quindi il discorso sugli esterni offensivi.
L'orientamento, secondo il quotidiano sportivo nazionale, sarebbe quello di limitarsi all'acquisto di un centravanti, quindi senza rimpiazzare numericamente e nel ruolo Okafor in organico.
