Calciomercato, Okafor al Leeds: come lo sostituirà il Milan? L’indiscrezione

Calciomercato Milan, Okafor ceduto al Leeds: si continua a fare cassa
Noah Okafor lascerà il Milan per il Leeds United in questa sessione estiva di calciomercato: cessione a titolo definitivo per lo svizzero
Daniele Triolo Redattore 

Anche 'gazzetta.it', nella mattinata odierna, conferma quanto emerso nelle ultime ore: Noah Okafor è in procinto di trasferirsi dal Milan al Leeds United in questa finestra di calciomercato. Il Milan, dunque, saluta l'attaccante svizzero, classe 2000, che aveva prelevato nel 2023 dal RB Salisburgo per 15,5 milioni di euro e lo fa nell'ambito di un'operazione economicamente molto conveniente.

Calciomercato Milan, Okafor al Leeds. Soldi in cassa e plusvalenza

Il Leeds United, infatti, preleverà Okafor a titolo definitivo per 21 milioni di euro, bonus inclusi. Il Diavolo continua dunque a fare cassa ed a generare plusvalenze. Per il giocatore, pronto un contratto quadriennale (scadenza 30 giugno 2029) con opzione per una quinta stagione. Il Milan, ha spiegato la 'rosea', si era preso qualche ora per valutare la situazione, anche per via dell'infortunio rimediato da Rafael Leão in Coppa Italia contro il Bari.

Il Milan non dovrebbe sostituire lo svizzero con un altro giocatore

Okafor è infatti l'alter ego di Rafa in alto a sinistra, ma l'entità del guaio del portoghese - lieve - ha indotto il Diavolo ad accettare l'offerta inglese. Ora a 'Casa Milan' si riflette se tornare sul mercato per sostituire lo svizzero con un altro esterno, oppure proseguire la migrazione verso un sistema di gioco a due punte, dove cadrebbe quindi il discorso sugli esterni offensivi.

L'orientamento, secondo il quotidiano sportivo nazionale, sarebbe quello di limitarsi all'acquisto di un centravanti, quindi senza rimpiazzare numericamente e nel ruolo Okafor in organico.

