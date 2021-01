Calciomercato Milan – Oggi si prova a chiudere per Tomori | News

Calciomercato Milan: le ultime sulla trattativa per Tomori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha scelto Fikayo Tomori, classe 1997, quale rinforzo per la difesa di Stefano Pioli in questa sessione invernale di mercato. Prima, però, di formalizzarne l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, il Diavolo vuole fare chiarezza proprio sulla cifra fissata per l’eventuale riscatto del suo cartellino al termine di questa stagione.

Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sottolineando ormai come tutte le parti in causa diano già per scontata l’operazione. Anche perché Tomori preme per il trasferimento in rossonero. Paolo Maldini, nel pre-partita di Cagliari-Milan, ha spiegato come il Milan seguisse il difensore centrale canadese, naturalizzato inglese, già dallo scorso calciomercato estivo. Ma anche che, per un dettaglio, potrebbe persino saltare tutto.

Quel ‘dettaglio’, per l’appunto, sono i 30 milioni di euro richiesti dai ‘Blues‘ per il riscatto del cartellino di Tomori a titolo definitivo la prossima estate. Il Milan ha intenzione di chiudere l’operazione a 20, non di più. Maldini e Frederic Massara, oggi, hanno in programma appuntamenti telefonici decisivi con Londra.

Tomori non vede l'ora di arrivare a Milano e svolgere le visite mediche per i rossoneri. C'è ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Al massimo potrebbe verificarsi uno slittamento di 24 ore, ma la strada è tracciata e Tomori dovrebbe vestire presto la maglia del Milan in Serie A.