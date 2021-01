Calciomercato Milan – Offerto un contratto ad Otávio | News

Calciomercato Milan: Otávio prossimo colpo?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Otávio Monteiro, classe 1995, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Porto, il prossimo 30 giugno. E, dal Portogallo, sono sicuri che il Milan abbia presentato una proposta di ingaggio per il trequartista brasiliano.

Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Otávio, secondo le fonti lusitane, avrebbe ricevuto dal Milan un’offerta di contratto per quattro anni, fino al 30 giugno 2025, con 1,5 milioni di euro di ‘premio’ alla firma. Sul giocatore, ex Internacional e Vitória Guimarães, ci sarebbe, però, anche la Roma. Mandzukic è già in forma e punta il derby. Vai alla news >>>