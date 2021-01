CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 19 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, celebra il rientro da titolare di Zlatan Ibrahimović in campionato. Il bomber di Malmö, con una doppietta, decisivo in Cagliari-Milan 0-2 della ‘Sardegna Arena‘. I rossoneri riprendono, dunque, 3 punti di vantaggio sull’Inter nella classifica di Serie A.

In prima pagina del quotidiano romano si parla anche di Inter e Juventus e dei loro rispettivi tecnici, Antonio Conte ed Andrea Pirlo, a qualche ora di distanza dal big match di ‘San Siro‘. Intervista esclusiva, quindi, con Dino Zoff, che presenta la finale di Supercoppa Italiana tra la stessa Juventus ed il Napoli di Gennaro Gattuso.

Spazio, infine, alla presentazione anche di Roma-Spezia, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma stasera alle ore 21:15 allo stadio 'Olimpico'.