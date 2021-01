Calciomercato Milan – Dal Portogallo: ecco la proposta a Otavio

CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan è come sempre attento alle occasioni di mercato e ai giocatori in scadenza. Tra questi c’è anche Otavio, fantasista brasiliano del Porto classe 1995. Avendo il contratto in scadenza tra sei mesi, può già accordarsi con un altro club e il Milan ha fatto pervenire la propria proposta. Secondo quanto riferisce A Bola, infatti, i rossoneri hanno offerto 4 anni di contratto e un premio di 1,5 milioni al momento della firma. Sul giocatore c’è anche la Roma, che lo ha seguito con attenzione per molto, ma il Milan ci si è tuffato a capofitto. Può giocare sia trequartista che esterno su entrambe le fasce. Potrebbe dunque essere il sostituto di Brahim, spagnolo classe 1999 che il Real Madrid sembra non voler lasciar partire.

