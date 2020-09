Calciomercato Milan – Offerta Friburgo per Krunic: il Diavolo riflette

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Milan ha ricevuto la prima offerta ufficiale del Friburgo per Rade Krunic.

Friburgo, 8 milioni per Krunic

La compagine di Christian Streich avrebbe offerto 8 milioni di euro per acquistare il centrocampista bosniaco, classe 1993, il quale, nella sua prima stagione al Milan, ha totalizzato appena 18 presenze e 709′ sul terreno di gioco.

Dalla cessione di Krunic i soldi per un colpo in mediana

Dalla cessione di Krunic, tra l’altro, il Milan potrebbe ricavare parte delle risorse da investire per un altro centrocampista, sia egli Tiémoué Bakayoko, Florentino Luís, Boubakary Soumaré o un altro nome a sorpresa.

Perché il Milan sta ancora riflettendo?

Il Diavolo, per ora, riflette sull'opportunità di cedere Krunic al Friburgo in quanto non vorrebbe privarsene ora, che è numericamente un po' corto, alla luce della disputa dei turni preliminari di Europa League.