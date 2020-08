Calciomercato Milan – Occasione Dani Ceballos per i rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non soltanto Óscar Rodríguez, classe 1998, trequartista di proprietà del Real Madrid nel mirino del Milan per rinforzare la propria batteria di fantasisti nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, bisognerà fare attenzione alla situazione di Dani Ceballos. Classe 1996, trequartista spagnolo delle ‘Merengues‘, Ceballos non è stato riscattato dall’Arsenal di Mikel Arteta e, pertanto, lascerà Londra.

Ceballos ha disputato, nell’ultima stagione con i ‘Gunners‘, 37 gare tra Premier League, Europa League e coppe nazionali, segnando 2 gol e fornendo 2 assist per i compagni. Tornerà, dunque, al Real Madrid per fine prestito ma non rientra nei piani tecnici di Zinedine Zidane.

Pertanto, Ceballos è sul mercato e potrebbe interessare nuovamente al Milan, così come sostengono anche in Inghilterra. QUESTE LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO IN ROSSONERO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>