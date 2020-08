Calciomercato Milan – Obiettivo Milenkovic: sarà Paqueta la chiave?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il difensore Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale serbo della Fiorentina, è uno dei sogni del Milan di Stefano Pioli per questa sessione di calciomercato.

Milenkovic è sotto contratto con i viola fino al 30 giugno 2022: non ha ancora rinnovato ma l’intenzione della società presieduta da Rocco Commisso è quella di arrivare ad un accordo per il prolungamento, di modo da allontanare, definitivamente, i rossoneri dal calciatore.

Commisso punta molto su Milenkovic e, per privarsene, chiede non meno di 35 milioni di euro: il Milan non arriverebbe a queste cifre ma sta spingendo con Fali Ramadani, procuratore dell’ex Partizan, per trovare una strada alternativa per arrivare al cartellino di Milenkovic.

Quella più plausibile sembra essere l’inserimento nella trattativa del cartellino di Lucas Paqueta, anch’egli classe 1997, centrocampista brasiliano che in rossonero non ha mai convinto ma che, a Firenze, vanta tanti estimatori. Le parti stanno lavorando a fari spenti, sebbene, per ora, la Fiorentina faccia muro.

C’è, da parte di Milenkovic, il gradimento alla soluzione milanista ed il giocatore, adesso, si è preso qualche giorno di tempo per riflettere se forzare la mano con i viola oppure se accettare la loro proposta di rinnovo. La chiave, per lo scambio, sembra essere la valutazione di Paqueta.

Il brasiliano, pagato quasi 40 milioni di euro nel gennaio 2019, ad oggi vale 25 milioni di euro nel bilancio del club di Via Aldo Rossi. OLTRE AL SERBO, PIOLI HA CHIESTO ALTRI DUE RINFORZI ALLA DIRIGENZA >>>