Calciomercato Milan – La Fiorentina vuole il rinnovo di Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Nikola Milenkovic, classe 2000, difensore serbo della Fiorentina che, in questo periodo, è corteggiato dal Milan (che vorrebbe regalarlo al tecnico Stefano Pioli come rinforzo della retroguardia per la stagione 2020-2021), dall’Inter e, all’estero, dall’Atlético Madrid.

A Firenze dalla stagione 2017-2018, scovato da Pantaleo Corvino, Milenkovic è un calciatore molto duttile, in grado di giocare tanto da centrale nella difesa a tre o a quattro, quanto da terzino destro di copertura. Si fa sentire, però, molto sulle palle alte, sia nel cuore della difesa, sia in attacco: 3 dei 5 gol che ha segnato nell’ultima stagione, infatti, sono arrivati di testa e lo hanno fatto balzare agli onori delle cronache.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2022 con il club gigliato, Milenkovic è ad un bivio: la Fiorentina spinge affinché il serbo prolunghi il proprio accordo con la società presieduta da Rocco Commisso, ma c’è da trovare la giusta intesa economica. SALTA MILENKOVIC? QUESTE LE ALTERNATIVE DEL MILAN PER LA DIFESA >>>