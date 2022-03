Calciomercato Milan – Nuovo bomber, il Diavolo sceglie tra due nomi

Il Milan, nella sessione estiva di calciomercato, ha intenzione di potenziare il suo organico in ogni reparto. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è competitiva in Serie A ma, in Champions League, in questa stagione, ha mostrato tutte le sue carenze. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, cercheranno di ritoccare difesa, centrocampo ed attacco con elementi di assoluta qualità.