Calciomercato Milan, Nuno Tavares: profilo da monitorare. Le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla 'vigilia' di un'altra rivoluzione. Dopo i tanti cambi fatti in inverno, il Diavolo potrebbe cambiare tantissimo anche da giugno in poi, visto che il quarto posto sembra al momento un miraggio. Non è escluso che il Milan cambi anche a livello dirigenziale oltre che nella rosa. Per questo qualche giocatore potrebbe salutare il Milan. Uno di questi sembrerebbe essere Theo Hernandez. Ecco le ultime novità.