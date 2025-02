Milan, Walker forza. Theo gioca. E Conceicao si gioca tantissimo

Torino-Milan , 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25 . Una gara fondamentale per i rossoneri: ormai il Diavolo non può perdere punti nella corsa al quarto posto, visto che le concorrenti sono molte e col dente avvelenato. Per questo il Milan deve soltanto vincere per sperare di accorciare su tutte prime del recupero di giovedì contro il Bologna . Il Milan arriva a questa sfida a Torino dopo il ko contro il Feyenoord in Champions League costato l'eliminazione europea ai playoff della competizione.

Milan, Theo Hernandez multato, ma non punito. Walker forza. Conceicao: una sola possibilità

Theo Hernandez, come scrive 'Il Corriere della Sera', è stato multato al Milan, dopo il rosso contro il Feyenoord, ma contro il Torino sarà ancora titolare. Kyle Walker avrebbe un infortunio muscolare non semplicissimo, ma starebbe forzando per rientrare al più presto: il terzino vorrebbe già giocare contro il Bologna e la Lazio. Come rivela il quotidiano, Conceicao, prima della conferenza alla viglia, ha precisato: "Basta bugie. Un mio connazionale (Mourinho) qui diceva: non sono un pirla. Ecco, non lo sono nemmeno io e non ho paura di niente e di nessuno". In questi ultimi tre mesi di stagione, Conceicao sa di giocarsi il futuro sulla panchina milanista: senza piazzamento Champions, secondo il quotidiano, sarà addio. LEGGI ANCHE: Torino-Milan, probabili formazioni: non solo Walker. Altro big in dubbio>>>