'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come Theo Hernández lascerà il Milan al 100% senza rinnovo di contratto: o andrà via in estate per un'offerta consona, oppure nel 2026 da svincolato. Chi potrebbe sostituirlo in rossonero, dunque, nella prossima sessione estiva di calciomercato, qualora la separazione tra le parti avesse luogo tra pochi mesi?