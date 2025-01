Calciomercato Milan, non solo Gimenez: proposto Lucca

Alvaro Morata, in questa prima stagione in rossonero, non sta trovando moltissimo la porta. Stesso discorso per Tammy Abraham. Lo spagnolo è utilissimo al Milan e a Sergio Conceicao per il suo lavoro e il suo sacrificio per la squadra. Per il futuro e il presente, la dirigenza rossonera deve pensare anche a un colpo importante per il reparto. Abraham è in prestito gratuito e Camarda dovrà crescere con tutta la calma possibile. Per questo un colpo durante il calciomercato sarebbe la priorità assoluta del Milan.