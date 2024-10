Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera potrebbe lavorare per rinforzare la rosa a gennaio. La squadra di Fonseca ha dimostrato di avere alcune carenze, specialmente se si va a guardare le alternative ai titolari. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, il Milan starebbe pensando di cedere tre elementi in attacco ( LEGGI QUI ). In entrata ci sarebbero tre opzioni al vaglio. Ecco una di queste.

Calciomercato Milan - Noa Lang, pista mai abbandonata: le ultime

Un'altra opzione per il Milan, si legge, sarebbe quella di Noa Lang, già associato ai rossoneri ai tempi del Bruges. Oggi l’esterno olandese è nel Psv Eindhoven, che lo ha acquistato nel luglio 2023 per 15 milioni di euro. In campionato solo tre presenze da titolare su otto partite, due subentri su due anche in Champions League. Una pista, come detto, già sondata e che il Milan difficilmente ha abbandonato e che potrebbe riaprire. A 25 anni e con una carriera spesa tra Belgio e Olanda il giocatore sarebbe pronto per una nuova esperienza europea. LEGGI ANCHE: Milan, che fine ha fatto Musah? Non gioca ed è sparito: un problema e...