Calciomercato Milan, pista N’Dicka raffreddata: c’entra De Ketelaere

Si è complicata la pista che porta a Evan N'Dicka , difensore dell'Eintracht Francoforte per il calciomercato del Milan . Di mezzo ci sarebbe l'acquisto di Charles De Ketelaere da parte dei rossoneri. Come noto, il belga sbarcherà a Milano nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2027. Ma, come spiega il Corriere dello Sport, il suo acquisto frena la trattativa per N'Dicka al Milan.

Il perché è presto detto. Il contratto del calciatore scade nel 2023 ma il club tedesco chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro che non sono ritenuti compatibili con l'investimento che il Milan andrà a fare per Charles De Ketelaere, uno dei più alti dell'ultima era rossonera. Dunque, per la difesa si allontana l'ipotesi N'Dicka, mentre torna tremendamente d'attualità il profilo di Abdou Diallo del PSG. Già avviati i contatti tra Milan e PSG per trovare la formula per il trasferimento del senegalese alla corte di Pioli. Senza dimenticare Japhet Tanganga del Tottenham.