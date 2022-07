Calciomercato Milan – Telenovela conclusa: De Ketelaere è del Diavolo

Charles De Ketelaere arriverà al Milan in questa sessione di calciomercato. Chiusa la trattativa con il Bruges. Presto visite mediche e firma

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato dell'arrivo di Charles De Ketelaere al Milan in questa sessione di calciomercato . I rossoneri, infatti, ce l'hanno fatta: il fantasista belga, classe 2001 , sarà un calciatore del Diavolo fino al 30 giugno 2027 . Gli ultimi due giorni di contrattazioni hanno buttato giù il muro del Bruges , che, alla fine, ha accettato l'offerta di 32 milioni di euro più 3 di bonus .

Un acquisto top, quello di De Ketelaere da parte del Milan in questo calciomercato estivo, senza la necessità di dover fare cessioni illustri. Tutto flusso di cassa, segno di una solidità economica del club rossonero sempre più in crescita. Il giocatore, secondo il quotidiano torinese, arriverà domani nella città di Milano e sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì 1° agosto .

Ieri Tom De Mul , agente di De Ketelaere, e il Bruges hanno sistemato alcune pendenze che non erano state ancora risolte e che, di fatto, hanno perfezionato la trattativa chiudendo le ultime questioni. Il procuratore di CDK, tra l'altro, è stato compagno di squadra di Zlatan Ibrahimović nell' Ajax fino al 2004 .

Grazie ad amici in comune, è riuscito a parlare con Ibra in questi giorni, chiedendogli di prendere De Ketelaere sotto la sua ala protettiva: richiesta accettata da Zlatan. Il calciatore belga ha vissuto con trepidazione gli ultimi giorni, convinto che il trasferimento al Milan sia il passaggio giusto per la sua carriera.