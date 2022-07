Calciomercato Milan – Iniziata una trattativa con il PSG per Diallo

PSG e Milan hanno avviato i negoziati di calciomercato per Abdou Diallo, classe 1996, difensore senegalese che piace ai rossoneri

Daniele Triolo

PSG e Milan hanno avviato una trattativa di calciomercato per portare in rossonero Abdou Diallo, classe 1996, difensore centrale franco-senegalese mancino (in grado di giocare anche da terzino sinistro) che piace ai rossoneri. Lo ha riferito 'gazzetta.it'.

Qualora Diallo salutasse i parigini scegliendo il Milan come sua nuova destinazione, paradossalmente, potrebbe sorridere l'Inter, visto che si libererebbe a Parigi un posto per lo slovacco Milan Škriniar. Il dialogo tra PSG e Milan per Diallo è all'inizio, scrive la versione online della 'rosea', ma c'è comunque la volontà delle due società di trovare la soluzione che metta tutti d'accordo.

Calciomercato Milan, dialogo in corso con il PSG per Diallo

Diallo, infatti, non vuole perdere altro tempo in panchina, soprattutto con i Mondiali alle porte: lui, in Qatar, con il suo Senegal, fresco vincitore della Coppa d'Africa, vuole esserci. Per farlo, però, deve disputare una stagione da protagonista ed il PSG, in questo senso, non gli fornisce molte garanzie.

A Parigi, poi, è anche arrivato Nordi Mukiele dal RB Lipsia e, pertanto, gli spazi per Diallo si fanno sempre più ristretti. L'ex Borussia Dortmund e Mainz, che arrivò al PSG nel 2019 per 32 milioni di euro, nella Capitale francese viene anche dopo Presnel Kimpembe. Ed anche sulla fascia sinistra, è dopo Nuno Mendes e Juan Bernat.

Nella stagione appena trascorsa Diallo ha totalizzato appena 16 presenze. Da quando, a gennaio, è tornato dalla Coppa d'Africa non ha praticamente più visto il campo. Il nuovo tecnico del PSG, Christophe Galtier, lo apprezza, tanto da averlo convocato per la finale di Supercoppa nazionale di domani contro il Nantes. Ma la prospettiva di rimettersi in gioco al Milan, secondo 'gazzetta.it', lo seduce.

Sapendo, poi, che al Milan c'è una folta comunità 'francofona' che gli permetterebbe di adattarsi rapidamente. Dialogo avviato, dunque, per Diallo, con il Milan che ha sondato l'entourage del difensore africano, ma nato a Tours, per capirne motivazioni e, soprattutto, condizioni salariali.

Al PSG, attualmente, Diallo percepisce circa 5 milioni di euro: un po' troppi per il Milan, ma ci si può lavorare su. Così come si lavorerà sulla formula del trasferimento con la società presieduta da Nasser Al-Khelaïfi. Milan, non solo CDK: ecco un altro trequartista. Le ultime news di mercato >>>