Calciomercato Milan, Napoli su Rashford. E su Walker…

Calciomercato Milan, Rashford: occhio anche al Napoli! E su Walker

Secondo quanto riporta il The Sun su Kyle Walker, terzino in uscita dal Manchester City, ci sarebbe anche l'Inter che sarebbe anche in vantaggio sul Milan. Per quanto riguarda Marcus Rashford, invece, ci sarebbe anche l'inserimento del Napoli, che dovrà cercare un esterno per rimpiazzare Kvaratskhelia, in partenza per il PSG. Vedremo quali sviluppi ci saranno per il calciomercato del Milan invernale.